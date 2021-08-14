Гра відбулася на U-Power Stadium у Монці

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо провело контрольний матч із чинним чемпіоном Італії міланським Інтером.

Кияни зазнали поразки з рахунком 0:3. Барелла та Джеко у першому таймі матчу забезпечили перевагу у два м’ячі для італійського клубу. Після перерви ще один гол забив Сенсі.

Контрольний матч

14 серпня

Інтер - Динамо 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 13 Барелла, 2:0 - 34 Джеко, 3:0 - 60 Сенсі

Інтер: Ханданович (Раду 73), Шкріньяр (Д'Амброзіо 76), де Фрай (Раноккія 74), Бастоні (Коларов 74), Дарміан (Дзанотті 81), Барелла (Весіно 62), Брозович (Агуме 81), Чалханоглу (Сальседо 81), Перішич (Дімарко 61), Сенсі (Відаль 61), Джеко (Пінамонті 46)

Динамо: Бущан (Бойко 46), Кендзьора, Сирота (Шабанов 84), Забарний (Тимчик 65), Караваєв (Антюх 84), Сидорчук (Андрієвський 65), Шапаренко (Шепелєв 65), Циганков (Сідклей 46), Лєднєв (Гармаш 52), Родрігес (Де Пена 46), Рамірес (Кулач 46, Вербич 84)

Раніше, Сампдорія зацікавилася форвардом Динамо.