УПЛ. Шахтар у більшості розгромив Чорноморець у 5 турі

Гірники з 13-ої хвилини матчу грали у більшості

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру української Прем’єр-Ліги донецький Шахтар святкував впевнену перемогу над одеським Чорноморцем.

Вже на 13-ій хвилині матчу одеська команда залишилася у меншості. Далі Судаков відкрив рахунок. Наприкінці тайму Патрік подвоїв рахунок. У компенсовані хвилини матчу Соломон збільшив рахунок до 3:0.

Чемпіонат України - УПЛ

5 тур, 21 серпня

Чорноморець - Шахтар 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 34 Судаков, 0:2 - 45+6 Патрік, 0:3 - 90+4 Соломон

Чорноморець: Кучерук - Путря (Скорко 84), Михайленко, Кадірі, Дубко, Кузик - Брагару (Ісаєнко 70), Вачіберадзе (Кравченко 78), Білошевський, Авагімян (Тлумак 78) - Бугай (Ванат 70)

Шахтар: Пятов - Конопля, Кривцов, Матвієнко (Вітао 62), Ісмаїлі (Корнієнко 62) - Степаненко, Патрік (Антоніо 62) - Марлос, Судаков (Соломон 70), Мудрик - Сікан (Дентіньйо 81)

Вилучення: Білошевський 13

Нагадаємо, Шахтар здолав Монако у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.