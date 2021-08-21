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УПЛ. Дніпро-1 вдома переграв Рух у 5 турі

Сьогодні 21:23 440 0
Господарі перемогли завдяки голам Ігнатенка та Назаренка
УПЛ. Дніпро-1 вдома переграв Рух у 5 турі
#Дніпро-1, #Рух

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру української Прем’єр-Ліги Дніпро-1 зустрічався з львівським Рухом.

У першому таймі матчу Ігнатенко та Назаренко забили два голи у ворота гостей.

Чемпіонат України - УПЛ
5 тур, 21 серпня

Дніпро-1 - Рух 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 27 Ігнатенко, 2:0 - 35 Назаренко

СК Дніпро-1: Валентин Кожокару, Володимир Адамюк, Владислав Дубінчак, Артем Довбик, Ігор Когут (Назарій Русин 76), Олексій Гуцуляк (Маріо Чуже 76), Валерій Лучкевич (Сергій Логінов 78), Олександр Назаренко (Єгор Ярмолюк 90), Невен Джурасек, Олександр Сваток, Данило Ігнатенко (Арсеній Батагов 78)

Рух: Юрій Паньків, Валерій Федорчук, Юрій Климчук, Павло Оріховський (Андрій Кухарук 69), Мар'ян Мисик, Богдан Бойчук (Ярослав Мартинюк 62), Максим Білий, Роман Дідик, Андрій Борячук, Роман Карасюк, Віталій Роман (Орест Кузик 73)

Попередження: Артем Довбик 41, Олександр Назаренко 79, Арсеній Батагов 90+4 - Роман Карасюк 39, Мар'ян Мисик 42, Валерій Федорчук 59

Раніше, тренер Руха звинуватив вилучення гравця Колоса у втраті очок.

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