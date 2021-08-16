Тренер Руха звинуватив вилучення гравця Колоса у втраті очок

Гравці Руха втратили концентрацію після вилучення гравця Колоса.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Леонід Кучук.

"В таку спеку непросто було грати обидвом командам. Вийшла бойова гра. Вилучення суперника зіграло з нами злий жарт. Втратили концентрацію. Своїм низьким контролем м’яча самі ж себе притисли до власних воріт.

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Звісно, гравці Колоса потужніші за нас, але аж ніяк не швидші. Треба було контролювати гру в середній зоні чи зоні високого пресингу. Суперник вдало скористався стандартними положеннями та довгими діагональними передачами. У моменті пропущеного гола програли гру з підбору. Наче й накривали цей удар, а потім пішов рикошет, а там як пощастить. Відскочив м’яч до суперника… Треба розуміти, якщо дуже низько сідаєш до своїх воріт, то є великий ризик пропустити.

Нічия закономірна, у Ковалівці буде непросто грати кожному. Дякую своїм хлопцям, що грали з позиції сили. Навіть одне очко це для нас хороший результат. Ми тільки розбігаємось", – розповів Кучук.