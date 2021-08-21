Монако 25 хвилин грав у більшості

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру французької Ліги 1 Монако вдома зазнав поразки від Ланса.

Перша половина пройшла без забитих голів. На 51-ій хвилині Ганаго вивів вперед Ланс. А через 9 хвилин гості залишилися у меншості. Монако грав 25 хвилин у більшості, але не зміг зрівняти рахунок. Натомість на 86-ій хвилині Головін отримав червону картку і склади зрівнялися. А у компенсовані хвилини матчу Банза забив другий гол у ворота Монако.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь гостей.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

3 тур, 21 серпня

Монако - Ланс 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 51 Ганаго, 0:2 - 90+5 Банза

Нагадаємо, Шахтар здолав Монако у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.