УПЛ. Верес здолав Минай у 5 турі

Рівненська команда здобула першу перемогу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру української Прем’єр-Ліги рівненський Верес приймав Минай.

На 60-ій хвилині Гегедош вивів вперед рівненську команду. На 66-ій хвилині матчу Білоног не реалізував пенальті - голкіпер Вереса парирував удар нападника.

Чемпіонат України - УПЛ

5 тур, 21 серпня

Верес - Минай 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 60 Гегедош

Верес: Богдан Когут, Ігор Солдат, Михайло Сергійчук (Сергій Панасенко 78), Роман Гончаренко, Геннадій Пасіч (Віталій Тимофієнко 85), Дмитро Нємчанінов, Валерій Кучеров, Роман Мірошник, Євгеній Пасіч (Віталій Дахновський 85), Микита Полюлях (Дмитро Кльоц 78), Роберт Гегедош (Михаіл Гечєв 67)

ФК Минай: Данило Кучер, Олександр Петрусенко, Ельдар Кулієв, Євген Селезньов (Рустам Ахмедзаде 56), Віктор Лиховидько, Данило Книш (Ігор Гончар 68), Олег Горін, Сіака Багайоко (Олег Синьогуб 68), Олексій Хахльов, Міслав Матіч (Богдан Векляк 68), Едвард Кобак (Дмитро Білоног 56)

Попередження: Михайло Сергійчук 42, Валерій Кучеров 83 - Олег Горін 45+2, Ельдар Кулієв 74

Вилучення: Віталій Дахновський 90+3 (агресивна гра)

Нереалізований пенальті: Дмитро Білоног 66 (воротар)

Нагадаємо, тренер Миная задоволений грою Селезньова.