Тренер Миная задоволений грою Селезньова

У Минаї задоволені грою нападника Євгена Селезньова попри те, що у форварда ще не має жодної результативної дії.

Про це розповів асистент Василя Кобіна Микола Цимбал.

"Дуже важкий матч видався. Цього тижня був складний графік, 3 дні тому грали з чемпіоном минулого сезону, а тепер із бронзовим призером. Це провідні команди України, тому, відповідно, були складні поєдинки.

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Плюс далекі переїзди, мінімум тренувань вдалося провести, адже більшість часу провели в дорозі. Я вдячний нашим футболістам, які, незважаючи на щільний графік, вийшли, боролися і віддали всі сили, щоб дійти до кінця. Цілі на сезон? Закріпитись в УПЛ і не бути аутсайдером, бути ближчими до зони єврокубків.

Як влився у команду Селезньов? Все добре, ми задоволені його ставленням до тренувань, до ігор і підготовки. Все на належному рівні. Він кожну гру виходить із зарядом на максимальний результат", – цитує Цимбала.