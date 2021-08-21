Раніше сам португалець розвіяв чутки про бажання повернутися в Реал

Джерело - Чемпіон.

Португалець Кріштіану Роналду не збирається цього літа залишати Ювентус.

Про це заявив головний тренер клубу Массіміліано Аллегрі.

"Роналду сказав, що залишається в Ювентусі. Він не залишає клуб, і це ніколи не було проблемою. Він добре тренується ", - зазначив Аллегрі.

У серпні іспанські ЗМІ повідомили про можливе бажанні Роналду повернутися в Реал, проте згодом сам Кріштіану розвіяв ці чутки.

У минулому сезоні 36-річний Роналду забив 36 м'ячів і віддав чотири результативні передачі в 44 матчах Ювентуса у всіх турнірах.

У неділю, 22 серпня, команда Аллегрі почне сезон Серії A матчем проти Удінезе.

Раніше, Ювентус готовий припинити співпрацю з Роналду.