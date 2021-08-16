Ювентус готовий припинити співпрацю з Роналду

Кріштіану Роналду може змінити клуб

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду не визначився щодо свого майбутнього у туринському клубі.

Про це повідомляє Marca.

Роналду розмірковує щодо відходу з Ювентуса, а "Стара синьйора" також готова розпрощатись із суперзірковим португальцем.

Трансфер Кріштіану з Юве допоможе клубу розвантажити зарплатну відомість та зекономити солідну суму в умовах фінансової кризи. Втім, є серйозна перешкода такому розвитку подій – відсутність пропозицій щодо форварда.

Раніше повідомлялося, що Роналду слідом за Мессі може перейти до ПСЖ.