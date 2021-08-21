Шевчук: Луческу хотів покликати мене в Динамо

Колишній футболіст Шахтаря і екснаставник Олімпіка В'ячеслав Шевчук міг увійти до тренерського штабу Динамо на запрошення головного тренера київського клубу Мірчі Луческу.

Про це заявив сам Шевчук.

"Він (Мірча Луческу - прим. ред.) хотів про мене розмовляти. Він сказав. На той момент Гліб Платов якраз захворів, ось ця вся ситуація була... І я нічого не хотів, якась апатія відразу була. Я не хотів навіть розмовляти.

Ми, в принципі, з Луческу розмовляли, він сказав, що буде про мене розмовляти, а я кажу: "Містере, не треба". Ще жорстка атака на нього пішла з боку уболівальників Динамо. Якби ще туди і я прийшов - був би капець.

Чи розглянув би я конкретну пропозицію від Динамо? Для мого конкретного зростання, якщо розвиватися, я б розглянув конкретну пропозицію. Але якби я прийняв це рішення, то першим би про це дізнався Рінат Леонідович (Ахметов - прим. ред.). Я б його відразу набрав і сказав, що є ось така пропозиція.

У нас була би розмова. Тому що я 13 років відіграв за Шахтар, я відбувся як особистість і як гравець, я сім'ю створив саме в Донецьку. У мене дочка в Донецьку народилася, дружина з Донецька. Я зобов'язаний, я мав би повідомити про це президента", - розповів Шевчук.