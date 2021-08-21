Максимов: Спасибі Різнику, що потягнув пенальті

Головному тренеру Ворскли Юрію Максимову сподобався лише перший тайм його команди у матчі проти Металіста 1925.

УПЛ. Ворскла переграла Металіст 1925 у 5 турі

Про це сказав сам спеціаліст.

"Перший тайм - отримав задоволення, комбінували, витримували, не поспішали атакувати. Сподобався тайм, вистраждали цей гол, як то кажуть.

А другий тайм почали, як завжди. Розслабилися, цей пенальті - спасибі Різнику, що потягнув. Це був переломний момент - якби забили, то були б суєта, сумбур.

І довгий пас Різник віддав, як просили, - не в боротьбу, а в зону. Хлопцям спасибі сьогодні - настрій підняли. Рухаємося далі", - сказав Максимов.