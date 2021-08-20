Джерело - isport.ua.
Вінгер Челсі Крістіан Пулишич пропустить матч другого туру чемпіонату Англії з-за позитивного тесту на коронавірус.
Про це повідомляє The Athletic.
Футболіст відправлений на самоізоляцію, де повинен провести не менше десяти днів.
У поточному сезоні Пулишич взяв участь у двох поєдинках Челсі, відзначившись одним голом.
У другому турі АПЛ Челсі проведе виїзний матч проти Арсеналу. Поєдинок відбудеться в неділю, 22 серпня. Початок - о 18:30 за київським часом.
Раніше, Левандовський міг перейти у Челсі замість Лукаку.