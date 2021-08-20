 Пулишич здав позитивний тест на коронавірус | Футбол | Champion.com.ua
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Пулишич здав позитивний тест на коронавірус

Сьогодні 19:55 193 0
Вінгера відправили на карантин
Пулишич здав позитивний тест на коронавірус
#Пулишич, #Челсі

Джерело - isport.ua.

Вінгер Челсі Крістіан Пулишич пропустить матч другого туру чемпіонату Англії з-за позитивного тесту на коронавірус.

Про це повідомляє The Athletic.

Футболіст відправлений на самоізоляцію, де повинен провести не менше десяти днів.

У поточному сезоні Пулишич взяв участь у двох поєдинках Челсі, відзначившись одним голом.

У другому турі АПЛ Челсі проведе виїзний матч проти Арсеналу. Поєдинок відбудеться в неділю, 22 серпня. Початок - о 18:30 за київським часом.

Раніше, Левандовський міг перейти у Челсі замість Лукаку.

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