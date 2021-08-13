Левандовський міг перейти у Челсі замість Лукаку

Роберт Левандовський міг змінити клуб

Нападник Баварії Роберт Левандовський в літнє міжсезоння міг перебратися у Челсі.

Про це повідомляє The Athletic.

Агент 32-річного форварда Піні Захаві пропонував керівництву "синіх" підписати його клієнта.

У Челсі приємно здивувалися бажанням польського футболіста, проте вдаватися до спроб його підписати клуб не став.

Після того, як лондонці не зуміли домовитися про трансфер Ерлінга Голанда з Боруссії Д, клуб переключився на Ромелу Лукаку, про трансфер якого оголосили напередодні.

Раніше, президент Баварії спростував трансфер Левандовського.