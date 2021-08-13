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Левандовський міг перейти у Челсі замість Лукаку

Вчора 22:55 196 0
Роберт Левандовський міг змінити клуб
Левандовський міг перейти у Челсі замість Лукаку
Фото - gettyimages
#Левандовський, #Челсі

Джерело - isport.ua.

Нападник Баварії Роберт Левандовський в літнє міжсезоння міг перебратися у Челсі.

Про це повідомляє The Athletic.

Агент 32-річного форварда Піні Захаві пропонував керівництву "синіх" підписати його клієнта.

У Челсі приємно здивувалися бажанням польського футболіста, проте вдаватися до спроб його підписати клуб не став.

Після того, як лондонці не зуміли домовитися про трансфер Ерлінга Голанда з Боруссії Д, клуб переключився на Ромелу Лукаку, про трансфер якого оголосили напередодні.

Раніше, президент Баварії спростував трансфер Левандовського.

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