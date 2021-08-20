 Динамо - Десна: Где смотреть матч УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Десна: Де дивитися матч УПЛ

Сьогодні 12:55 317 0
Матч відбудеться у неділю, 22 серпня
Динамо - Десна: Де дивитися матч УПЛ
#УПЛ, #Динамо, #Десна

Джерело - Чемпіон.

Динамо прийме чернігівську Десну у п'ятому турі Української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у неділю, 22 серпня. Початок о 21:30 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі 2+2.

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