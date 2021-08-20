Єзерський оцінив шанси Зорі на прохід Рапіду

Зоря повинна була реалізовувати частину своїх моментів у матчі проти Рапіда.

Про це розповів ексзахисник збірної України Володимир Єзерський.

"Багато футболістів Зорі по відношенню до Ворскли і Колоса мають більший досвід виступи не євроарені. Але, що сталося з командою в поєдинку з Рапідом, пояснити складно. Тим більше що перший тайм і більша частина другої 45-хвилинки давали привід для оптимізму, попри пропущений м'яч.

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Створити на виїзді стільки гольових моментів, але в підсумку програти з великим рахунком, це нонсенс. Шансів на вихід в груповий раунд Ліги Європи у луганчан дуже мало", — вважає Єзерський.