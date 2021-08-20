Маріуполь - Зоря: Де дивитися матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Маріуполь прийме луганську Зорю у п'ятому турі Української Прем'єр-ліги.
Матч відбудеться у неділю, 22 серпня. Початок о 17:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.
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Джерело - Чемпіон.
Маріуполь прийме луганську Зорю у п'ятому турі Української Прем'єр-ліги.
Матч відбудеться у неділю, 22 серпня. Початок о 17:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.