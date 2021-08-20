Тренер Рапіда: Ще нічого не завершено

Рапід очікує запекле протистояння і з Зорею у матчі-відповіді кваліфікації Ліги Європи.

Про це розповів головний тренер австрійців Дітмар Кюбауер.

"Як я і казав перед грою, нам протистояла дуже хороша команда. Вважаю 3:0 – чудовий результат. Для цього довелося багато попрацювати, адже Зоря могла забити, і не раз.

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Однак ми зуміли зберегти стабільність по ходу матчу і не розсипатися, при цьому забили необхідні голи, які полегшують нам завдання перед повторною грою. Однак нічого ще не завершено. Зоря дуже сильна технічно, там є дуже швидкісні гравці, через це ми кілька разів втрачали контроль над ситуацією в центрі поля. Не дарма луганці посіли третю сходинку в чемпіонаті України", – відзначив Кюбауер.