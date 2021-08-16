 ПСЖ прагне наступного літа підписати Погба | Футбол | Champion.com.ua
Тренер для збірної України. Ребров, Маркевич чи Петраков – кого обрати?
Сьогодні 08:52 2840 5
Гутцайт: Навіть не уявляєте, які умови пропонували Харлан
Сьогодні 21:10 128
УПЛ. Чорноморець на виїзді переграв Маріуполь у 4 турі
Сьогодні 20:54 206
Горуна: Отримував погрози від незнайомих людей
Сьогодні 20:39 204
Атлас оцінив шанси Усика в бою з Джошуа
Сьогодні 19:54 383
Оголошено розширений список гравців збірної України на вересневі матчі
Сьогодні 18:54 855
Красюк: Усик має перевагу в швидкості перед Джошуа
Сьогодні 16:55 943
Помер дворазовий олімпійський чемпіон
Сьогодні 16:14 6368
Особливості українського футболу: аналіз агентського ринку
Сьогодні 11:47 3486
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Сьогодні 11:39 11456
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Здохни нарешті, падлюка. Горуна розповів, що йому писали після захисту Магучіх
Здохни нарешті, падлюка. Горуна розповів, що йому писали після захисту Магучіх Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:09 218
Український боксер потужно нокаутував італійця у першому раунді
Український боксер потужно нокаутував італійця у першому раунді Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:28 716
Українські боксери обмінялися образами в прямому ефірі
Українські боксери обмінялися образами в прямому ефірі Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:27 1867
Чоловік Світоліної вразив глядачів на турнірі в Торонто і влаштував скандал
Чоловік Світоліної вразив глядачів на турнірі в Торонто і влаштував скандал Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:06 3156
У Росії футбольний коментатор вилаявся матом у прямому ефірі
У Росії футбольний коментатор вилаявся матом у прямому ефірі Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:07 1387
Прямі трансляції
Навколо спорту

ПСЖ прагне наступного літа підписати Погба

Сьогодні 19:25 304 0
Парижанам футболіст може дістатися безплатно
ПСЖ прагне наступного літа підписати Погба
Фото Getty Images
#Погба, #ПСЖ

Джерело - isport.ua.

Французький ПСЖ незважаючи на серйозне посилення цього літа не залишає надій наступного літа підсилитися півзахисником Манчестер Юнайтед Полем Погбою.

Про це повідомляє The Independent.

ПСЖ планує підписати Погба на правах вільного агента в 2022 році. Французька команда готова платити 600 тисяч євро на тиждень (близько 31 млн євро в рік), щоб переконати футболіста перейти до них.

Сам 28-річний гравець хотів би перейти в Барселону або Реал, але іспанські ТОП-клуби зазнають фінансових проблем.

У той час раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед  веде переговори з Погба про продовження контракту.

Коментарі ()