Парижанам футболіст може дістатися безплатно

Французький ПСЖ незважаючи на серйозне посилення цього літа не залишає надій наступного літа підсилитися півзахисником Манчестер Юнайтед Полем Погбою.

Про це повідомляє The Independent.

ПСЖ планує підписати Погба на правах вільного агента в 2022 році. Французька команда готова платити 600 тисяч євро на тиждень (близько 31 млн євро в рік), щоб переконати футболіста перейти до них.

Сам 28-річний гравець хотів би перейти в Барселону або Реал, але іспанські ТОП-клуби зазнають фінансових проблем.

У той час раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед веде переговори з Погба про продовження контракту.