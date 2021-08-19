Ліга Європи. Рапід - Зоря 3:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.
Матч завершено. 3:0 - перемога Рапіда.
90+1' Додано три хвилини.
90' Лежить гравець Рапіда в своєму штрафному.
87' Кара бив небезпечно, але просто в руки Шевченкові.
86' ГОЛ! Грюлль робить рахунок розгромним - 3:0.
84' Заміни в Зорі. Крістіан замість Булеци, Цвек замість Імерекова, а Овусу - замість Сайядманеша.
82' Зоря намагається відчайдушно забити в ці хвилини.
79' Заміни в Рапіда. Шустер замість Граховаца, Петрович замість Любічича, а Кітагава - замість Аразе
78' ГОЛ! Кара забиває вихід сам на сам! 2:0.
77' Фаворов отримує жовту.
77' Рятує Шевченко Зорю після удару Аразе.
76' Заміна в Зорі. Хомченовський замість Кабаєва.
75' Кабаєв невдалим пасом загубив гостру контратаку.
73' Який момент! Кабаєв індивідуально розібрався, пробивав з близької відстані - воротар відбив, а на добивання партнер не встиг.
73' Статистика кутових - 4:6.
71' Заміна в Рапіда. Шик замість Стойковича.
70' Стойкович створив дуже гострий момент для Рапіда, але захисник Зорі заблокував удар суперника з меж штрафного.
68' Стойкович на газоні - пауза.
65' Який момент у Зорі! Шахаб бив метрів з 12-ти, але Граймль заблокував.
64' Заміна в Зорі. Шахаб замість Громова.
63' Сайядманеш увійшов до штрафного, бив у кут, але не поцілив.
63' Громов протягнув м'яч аж до воротарського, але перемудрив.
61' Назарина на газоні - пауза в грі.
60' Заміна в Рапіда. Кнасмюлльнер замість Фунтаса.
60' Граймль з'їдає Сайядманеша на вході до штрафного.
58' Аразе бив з-за меж штрафного - неточно.
56' Знову гостро! Імереков бив головою після кутового, але пробив у землю і м'яч пішов вище воріт з відскоку.
55' Кочергін заробляє кутовий для Зорі.
54' Сайядманеш бив з неймовірно вигідної позиції з лінії воротарського, але пробив незграбно вище воріт.
52' Жовта для Граймля за фол проти Громова - буде дуже небезпечний штрафний для Зорі.
51' Аразе пробив вище воріт з-за меж штрафного. Шевченко зачепив м'яч, але суддя не помітив цього.
50' Лежить в центрі поля Булеца.
48' Граймль не дає шансів Громову дістатися до м'яча - від воріт.
47' Зоря заряджено на боротьбу починає тайм.
46' Розпочинається другий тайм!
Перший тайм завершено!
45+1' Фунтас розганяв контратаку Рапіда, але загубив її неточним пасом.
44' Затяжний розіграш кутового Рапіда закінчується нічим.
43' Дуже багато помилок в передачах у Зорі.
40' Грюлль пробивав зі штрафного - надто високо.
39' Жовта для Вернидуба за фол проти Грюлля - буде небезпечний штрафний.
37' Жовта для Кабаєва за фол проти Фунтаса в центрі поля.
35' Грюлль бив у падінні, але не було небезпеки.
32' Фунтасу надають медичну допомогу.
31' Небезпечно бив Кабаєв з центру карної зони, але просто в голкіпера.
29' ГОЛ! Фунтас забиває без перешкод у штрафному за Рапід після помилки Шевченка.
27' Чудово співають фани - фантастична підтримка у господарів.
25' Лежить на полі Фунтас - пауза в грі.
23' Сайядманеш пробивав з меж карного майданчика, але заблокували захисники господарів.
21' Пауза в матчі - медичну допомогу надають гравцеві Рапіда.
20' Громов завершував контратаку, але пробив несильно і просто у воротаря.
18' Ще один кутовий подадуть австрійці - активніші вони.
15' Статистика кутових - 2:2.
14' Команди намагаються не затримуватися в центрі поля. Жвава гра.
12' Арбітри фіксують сумнівний офсайд у гравця австрійців.
11' Неймовірний момент! Сайядманеш виходив сам на сам з голкіпером, обіграв його, але захисники винесли м'яч з лінії воріт.
9' Порушення проти Громова неподалік від штрафного Рапіда. Буде небезпечний стандарт.
7' Кочергін потужно пробив з-за меж штрафного по центру - воротар відбив!
6' Булеца виконував кутовий з лівого флангу, але захисники австрійців відбилися.
5' Аразе збиває гравця Зорі в центрі поля.
4' Грюлль розігрував кутовий з партнером, але навіс пішов унікуди.
3' Рапід на правах господаря контролює м'яч на перших хвилинах.
1' Відразу ж дістається воротарю Рапіда у зіткненні із Сайядманешем.
1' Матч розпочався!
Обслуговувати цей матч буде бригада арбітрів на чолі зі швейцарцем Сандро Шерером.
Команди з'являються на полі!
Стали відомі стартові склади команд!
Рапід: Штребінгер – Стойковіч, Граймль, Хофманн, Улльманн – Любічічч, Граховац – Аразе, Фунтас, Грюлль – Кара
Запасні: Унгер, Гартлер, Віммер, Кнасмюлльнер, Шик, Петровіч, Ауер, Кітагава, Зульцбахер, Шустер
Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жунінью – Назарина – Громов, Булеца, Кочергін – Кабаєв, Сайядманеш
Запасні: Жилкін, Мацапура, Цвєк, Руфаті, Луньов, Шахаб, Хомченовський, Гладкий, Овусу, Крістіан
У матчі плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи луганська Зоря зустрінеться з австрійським Рапідом.
Поєдинок відбудеться в четвер, 19 серпня, о 22:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку починаючи з 21:45.