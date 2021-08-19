Ліга Європи. Рапід - Зоря 3:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено. 3:0 - перемога Рапіда.

90+1' Додано три хвилини.

90' Лежить гравець Рапіда в своєму штрафному.

87' Кара бив небезпечно, але просто в руки Шевченкові.

86' ГОЛ! Грюлль робить рахунок розгромним - 3:0.

84' Заміни в Зорі. Крістіан замість Булеци, Цвек замість Імерекова, а Овусу - замість Сайядманеша.

82' Зоря намагається відчайдушно забити в ці хвилини.

79' Заміни в Рапіда. Шустер замість Граховаца, Петрович замість Любічича, а Кітагава - замість Аразе

78' ГОЛ! Кара забиває вихід сам на сам! 2:0.

77' Фаворов отримує жовту.

77' Рятує Шевченко Зорю після удару Аразе.

76' Заміна в Зорі. Хомченовський замість Кабаєва.

75' Кабаєв невдалим пасом загубив гостру контратаку.

73' Який момент! Кабаєв індивідуально розібрався, пробивав з близької відстані - воротар відбив, а на добивання партнер не встиг.

73' Статистика кутових - 4:6.

71' Заміна в Рапіда. Шик замість Стойковича.

70' Стойкович створив дуже гострий момент для Рапіда, але захисник Зорі заблокував удар суперника з меж штрафного.

68' Стойкович на газоні - пауза.

65' Який момент у Зорі! Шахаб бив метрів з 12-ти, але Граймль заблокував.

64' Заміна в Зорі. Шахаб замість Громова.

63' Сайядманеш увійшов до штрафного, бив у кут, але не поцілив.

63' Громов протягнув м'яч аж до воротарського, але перемудрив.

61' Назарина на газоні - пауза в грі.

60' Заміна в Рапіда. Кнасмюлльнер замість Фунтаса.

60' Граймль з'їдає Сайядманеша на вході до штрафного.

58' Аразе бив з-за меж штрафного - неточно.

56' Знову гостро! Імереков бив головою після кутового, але пробив у землю і м'яч пішов вище воріт з відскоку.

55' Кочергін заробляє кутовий для Зорі.

54' Сайядманеш бив з неймовірно вигідної позиції з лінії воротарського, але пробив незграбно вище воріт.

52' Жовта для Граймля за фол проти Громова - буде дуже небезпечний штрафний для Зорі.

51' Аразе пробив вище воріт з-за меж штрафного. Шевченко зачепив м'яч, але суддя не помітив цього.

50' Лежить в центрі поля Булеца.

48' Граймль не дає шансів Громову дістатися до м'яча - від воріт.

47' Зоря заряджено на боротьбу починає тайм.

46' Розпочинається другий тайм!

Перший тайм завершено!

45+1' Фунтас розганяв контратаку Рапіда, але загубив її неточним пасом.

44' Затяжний розіграш кутового Рапіда закінчується нічим.

43' Дуже багато помилок в передачах у Зорі.

40' Грюлль пробивав зі штрафного - надто високо.

39' Жовта для Вернидуба за фол проти Грюлля - буде небезпечний штрафний.

37' Жовта для Кабаєва за фол проти Фунтаса в центрі поля.

35' Грюлль бив у падінні, але не було небезпеки.

32' Фунтасу надають медичну допомогу.

31' Небезпечно бив Кабаєв з центру карної зони, але просто в голкіпера.

29' ГОЛ! Фунтас забиває без перешкод у штрафному за Рапід після помилки Шевченка.

27' Чудово співають фани - фантастична підтримка у господарів.

25' Лежить на полі Фунтас - пауза в грі.

23' Сайядманеш пробивав з меж карного майданчика, але заблокували захисники господарів.

21' Пауза в матчі - медичну допомогу надають гравцеві Рапіда.

20' Громов завершував контратаку, але пробив несильно і просто у воротаря.

18' Ще один кутовий подадуть австрійці - активніші вони.

15' Статистика кутових - 2:2.

14' Команди намагаються не затримуватися в центрі поля. Жвава гра.

12' Арбітри фіксують сумнівний офсайд у гравця австрійців.

11' Неймовірний момент! Сайядманеш виходив сам на сам з голкіпером, обіграв його, але захисники винесли м'яч з лінії воріт.

9' Порушення проти Громова неподалік від штрафного Рапіда. Буде небезпечний стандарт.

7' Кочергін потужно пробив з-за меж штрафного по центру - воротар відбив!

6' Булеца виконував кутовий з лівого флангу, але захисники австрійців відбилися.

5' Аразе збиває гравця Зорі в центрі поля.

4' Грюлль розігрував кутовий з партнером, але навіс пішов унікуди.

3' Рапід на правах господаря контролює м'яч на перших хвилинах.

1' Відразу ж дістається воротарю Рапіда у зіткненні із Сайядманешем.

1' Матч розпочався!

Обслуговувати цей матч буде бригада арбітрів на чолі зі швейцарцем Сандро Шерером.

Команди з'являються на полі!

Стали відомі стартові склади команд!

Рапід: Штребінгер – Стойковіч, Граймль, Хофманн, Улльманн – Любічічч, Граховац – Аразе, Фунтас, Грюлль – Кара

Запасні: Унгер, Гартлер, Віммер, Кнасмюлльнер, Шик, Петровіч, Ауер, Кітагава, Зульцбахер, Шустер

Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жунінью – Назарина – Громов, Булеца, Кочергін – Кабаєв, Сайядманеш

Запасні: Жилкін, Мацапура, Цвєк, Руфаті, Луньов, Шахаб, Хомченовський, Гладкий, Овусу, Крістіан

У матчі плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи луганська Зоря зустрінеться з австрійським Рапідом.

Поєдинок відбудеться в четвер, 19 серпня, о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку починаючи з 21:45.