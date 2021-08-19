Баварія готова відпустити Левандовського за 100 млн євро

Джерело - tribuna.com.
Нападник Роберт Левандовський готовий покинути Баварію в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє Sky Sports.
32-річний форвард зацікавлений в новому кар'єрному виклику. Його все влаштовує в мюнхенській команді, однак він хотів би перейти в інший європейський клуб до свого 35-річчя.
Баварія оцінює поляка у понад 100 млн євро і розраховує, що він залишиться до кінця терміну контракту, який розрахований до літа 2023 року.
Форвард засмучений позицією Баварією, однак форсувати свій трансфер і псувати відносини з клубом не збирається.
Раніше, Левандовський міг перейти у Челсі замість Лукаку.