Баварія готова відпустити Левандовського за 100 млн євро

Роберт Левандовський може змінити клуб

Нападник Роберт Левандовський готовий покинути Баварію в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Sky Sports.

32-річний форвард зацікавлений в новому кар'єрному виклику. Його все влаштовує в мюнхенській команді, однак він хотів би перейти в інший європейський клуб до свого 35-річчя.

Баварія оцінює поляка у понад 100 млн євро і розраховує, що він залишиться до кінця терміну контракту, який розрахований до літа 2023 року.

Форвард засмучений позицією Баварією, однак форсувати свій трансфер і псувати відносини з клубом не збирається.

Раніше, Левандовський міг перейти у Челсі замість Лукаку.