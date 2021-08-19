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Лідер Інгульця пояснив нічию з Динамо

Сьогодні 12:12 810 0
Младен Бартулович прокоментував нічию з Динамо
Лідер Інгульця пояснив нічию з Динамо
#Інгулець, #Динамо, #УПЛ

Джерело - footballua.tv.

Інгулець грав до кінця у матчі проти Динамо та міг претендувати на перемогу у матчі.

Про це розповів півзахисник команди з Петрового Младен Бартулович.

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"Багато моментів було, де видно, що Динамо нервувало. Так, ми пропустили безглуздий гол, але зуміли відігратися. Здорово, що грали до кінця. В кінці ще такий момент створили, що могли вирвати перемогу. Я думаю, потрібно бути задоволеними цим результатом і рухатися далі, - сказав Бартулович.

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