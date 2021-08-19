Шерифу нічого робити в Лізі чемпіонів - ексгравець Ліверпуля

Шериф не повинний грати в груповому етапі головного єврокубкового турніру.

Про це розповів колишній нападник Ліверпуля Дірк Кейт.

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"Я в курсі, що Ліга чемпіонів - це турнір для чемпіонів, але командам на кшталт Шерифа з Тирасполя робити там нічого", - відзначив Кейт.