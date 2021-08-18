Вернидуб: Шерифу треба зробити ще один крок

Шериф зіграв фантастичний матч проти Динамо Загреб у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер молдавського клубу Юрій Вернидуб.

"Можу сказати одне. Я бачив на полі дійсно команду, про яку можна мріяти. Я говорю про команду Шериф. Всі хлопці виглядали дуже потужно. Фантастична гра у виконанні обох команд! Я радий, що ми здобули перемогу. Але потрібно швидше про неї забувати та готуватися до повторної гри у Загребі 25 серпня. Вже тоді можна буде говорити про щось. Зараз ми зробили тільки один крок. І потрібно довести справу до кінця.

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Я повністю задоволений роботою своїх хлопців. Вони залишили на полі все. Так, були ще моменти для голів, але це футбол. Хлопці були сконцентровані до кінця – як в обороні, так і у виходах вперед. Команда виконала ту роботу, яку повинна була виконати. Честь і хвала моїм хлопцям", – заявив Вернидуб.