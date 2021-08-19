Динамо пропустило безглуздий гол від Інгульця у матчі 5 туру УПЛ.

Про це розповів півзахисник киян Микола Шапаренко.

Актуально: Інгулець - Динамо 1:1. Огляд матчу

"Непогано грали, але суперник весь матч стояв ззаду, оборонявся. Це була їхня мета – просто поставити "автобус". Загалом вони нічого не створили біля наших воріт, крім моменту, коли в кінці гри Жора виручив, а також безглуздого гола. М'яч не йшов у ворота, немовби був не наш день", - відзначив Шапаренко.