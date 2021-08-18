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Шевченко попрощався з гравцями збірної України

Сьогодні 18:54 314 0
Фахівець розмістив пост у сомережі
Шевченко попрощався з гравцями збірної України
#Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Андрій Шевченко вдячний футболістам збірної України за пройдений шлях до вісімки найкращих Євро-2020.

Про це заявив сам фахівець.

"Я хочу висловити величезну вдячність кожному футболісту збірної України, з якими пройшли дуже яскравий і успішний шлях до вісімки найкращих команд Європи! Це були незабутні 5 років мого життя! Нас об‘єднувала ціль і ми разом до неї йшли! Щиро дякую Вам за підтримку! Я завжди і всюди буду Вас підтримувати і вболівати! Я бажаю Вам усім нових перемог і тріумфів з новим тренерським штабом збірної України!", - зазначив Шевченко.

Раніше, Петраков назвав завдання збірної України на матчі відбору ЧС-2022.

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