Петраков назвав завдання збірної України на матчі відбору ЧС-2022

Для збірної України у відборі на чемпіонат світу-2022 кожен матч буде вирішальним.

Про це розповів в.о. головного тренера збірної Олександр Петраков.

"Потрібен результат - п'ять ігор, і кожен матч буде фіналом. Зроблю все, що від мене залежить, щоб вийти на чемпіонат світу в Катарі.

Перспективи збірної після трьох нічиїх на старті відбору ЧС-2022? Наші шанси хороші. П'ять ігор - це не клубний футбол, тому кожна гра - це фінал. Як на чемпіонаті світу - вийшов на поле, виграв і пройшов далі, немає - поїхав додому. Все, тільки так.

Гравці мене знають, я їх знаю. Ми всі один одного добре знаємо. Я вже розмовляв з гравцями, так що подивимося", - сказав Петраков.