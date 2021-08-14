 Перша ліга. Кривбас та Альянс здобули впевнені перемоги у 4 турі | Футбол | Champion.com.ua
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Перша ліга. Кривбас та Альянс здобули впевнені перемоги у 4 турі

Сьогодні 17:26 330 0
Криворізька команда виграла четвертий матч з чотирьох
Перша ліга. Кривбас та Альянс здобули впевнені перемоги у 4 турі
#Кривбас, #Кремінь, #ВПК-Агро, #Альянс

Джерело - Чемпіон.

У 4-му турі української Першої ліги ВПК-Агро приймало Альянс, а Кремінь завітав у гості до Кривбасу.

ВПК-Агро вдома зазнало розгрому від Альянсу - 0:3.

Кривбас вдома на класі переграв Кремінь - 4:1.

Чемпіонат України - Перша ліга
4 тур, 14 серпня

ВПК-Агро - Альянс 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 57 Герт, 0:2 - 69 Агапов, 0:3 - 76 Зозуля (авт)

Кривбас - Кремінь 4:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 9 Хобленко, 1:1 - 21 Галата, 2:1 - 30 Дебелко, 3:1 - 54 Зотько, 4:1 - 86 Хобленко

Нагадаємо, Волинь зіграла внічию з Ужгородом у 4 турі Першої ліги.

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