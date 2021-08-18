 Захисник Шахтаря може перейти до Десни | Футбол | Champion.com.ua
Світоліна - Кербер: онлайн-трансляція турніру в Цинциннаті. LIVE
Сьогодні 16:58 1471
Виделка Павелка: тренер збірної є, стратегії немає
Сьогодні 17:05 135
Прометей підписав олімпійську чемпіонку
Сьогодні 16:09 297
Ліга чемпіонів. Бенфіка - ПСВ: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 12:46 418
Петраков оголосив можливий тренерський штаб збірної України
Сьогодні 09:55 3389
Визначився найкращий гравець матчу Монако - Шахтар
Сьогодні 09:44 2064
Монако - Шахтар 0:1. Огляд матчу
Сьогодні 08:41 2459
Петраков довикликав двох гравців у збірну України
Сьогодні 08:25 2969
Ястремська витягла перемогу на старті турніру у Цинциннаті
Сьогодні 08:11 1162
Петраков став головним тренером збірної України
Сьогодні 01:09 3845 4
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Ястремську суперниця назвала су*кою після матчу
Ястремську суперниця назвала су*кою після матчу Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:57 637
Ліга чемпіонів: відео всіх голів 17 серпня
Ліга чемпіонів: відео всіх голів 17 серпня Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:29 501
Брати Суркіси уболівали за Шахтар та розкритикували УАФ на матчі проти Монако
Брати Суркіси уболівали за Шахтар та розкритикували УАФ на матчі проти Монако Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:54 906
Снукеристка відмовилася від рукостискання із суперником, з яким судиться за аліменти
Снукеристка відмовилася від рукостискання із суперником, з яким судиться за аліменти Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:29 897 4
Тренер, який змінив український футбол: 14 років тому помер Віктор Прокопенко
Тренер, який змінив український футбол: 14 років тому помер Віктор Прокопенко Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:12 3516 1
Новачок Шахтаря відкрив рахунок у матчі проти Монако
Новачок Шахтаря відкрив рахунок у матчі проти Монако Valeriy Ruchka
Вчора 22:48 1267
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк отримав подарунок від Міністерства оборони України
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк отримав подарунок від Міністерства оборони України Valeriy Ruchka
Вчора 22:20 2855 2
Польська легкоатлетка продала Олімпійську медаль Токіо, щоб врятувати життя хворого хлопчика
Польська легкоатлетка продала Олімпійську медаль Токіо, щоб врятувати життя хворого хлопчика Valeriy Ruchka
Вчора 17:50 2000 1
Не той Траоре. На пресконференції Шахтаря французький журналіст поставив дивне питання форварду
Не той Траоре. На пресконференції Шахтаря французький журналіст поставив дивне питання форварду Valeriy Ruchka
Вчора 15:25 2230
Фото дня. Беленюк показав Гордону золоту медаль Олімпіади і чемпіонський прийом
Фото дня. Беленюк показав Гордону золоту медаль Олімпіади і чемпіонський прийом Valeriy Ruchka
Вчора 14:19 2614 1
Українські боксери обмінялися образами в прямому ефірі
Українські боксери обмінялися образами в прямому ефірі Valeriy Ruchka
16.08.2021 17:27 5015
Чоловік Світоліної вразив глядачів на турнірі в Торонто і влаштував скандал
Чоловік Світоліної вразив глядачів на турнірі в Торонто і влаштував скандал Valeriy Ruchka
16.08.2021 15:06 6452 2
У Росії футбольний коментатор вилаявся матом у прямому ефірі
У Росії футбольний коментатор вилаявся матом у прямому ефірі Valeriy Ruchka
16.08.2021 13:07 2071
Під час матчу чемпіонату Франції гравець Бордо знепритомнів на полі
Під час матчу чемпіонату Франції гравець Бордо знепритомнів на полі Valeriy Ruchka
16.08.2021 11:47 701
Відео дня. Капітан Барселони показав зворушливий раритетний запис
Відео дня. Капітан Барселони показав зворушливий раритетний запис Андрій Дунець
16.08.2021 11:33 1040
Прямі трансляції
Навколо спорту

Захисник Шахтаря може перейти до Десни

Сьогодні 17:10 326 0
Болбат у кроці до зміни клубу
Захисник Шахтаря може перейти до Десни
#Болбат, #Десна, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Захисник Шахтаря Сергій Болбат може продовжити кар'єру в Десні.

Про це повідомляє ведучого ТаТоТаке Михайла Співаковського.

Відзначається, що 28-річний футболіст знаходиться в Чернігові та близький до оренди до чернігівської команди. Зарплату в новому клубі, швидше за все, йому буде виплачувати донецький Шахтар.

У минулому сезоні Сергій провів 8 матчів за гірників і відзначився однією результативною передачею.

Нагадаємо, Шахтар здолав Монако у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

Коментарі ()