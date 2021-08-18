Захисник Шахтаря може перейти до Десни

Джерело - Чемпіон.
Захисник Шахтаря Сергій Болбат може продовжити кар'єру в Десні.
Про це повідомляє ведучого ТаТоТаке Михайла Співаковського.
Відзначається, що 28-річний футболіст знаходиться в Чернігові та близький до оренди до чернігівської команди. Зарплату в новому клубі, швидше за все, йому буде виплачувати донецький Шахтар.
У минулому сезоні Сергій провів 8 матчів за гірників і відзначився однією результативною передачею.
Нагадаємо, Шахтар здолав Монако у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.