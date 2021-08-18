Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні озвучив свою версію конфлікту з ексхавбеком команди Папу Гомесом.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Поведінка і ставлення Гомеса на полі та за його межами стали неприйнятними для тренера і його товаришів по команді. Фізична агресія була з його боку, а не мого.

Актуально: Гомес: Гасперіні хотів напасти на мене

Справжня ж причина його відходу – Гомес серйозно не поважав власників клубу. Я сподіваюся, що надалі про Папу будуть говорити суто через його виступи на полі, як це було в Аталанті", – наводить слова Гасперіні.