Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні хотів застосувати до екснападника Алехандро Гомеса фізичну силу.

Про це розповів сам футболіст.

"Я не послухався його тактичної установки. До кінця першого тайму залишалося 10 хвилин, і він попросив мене зіграти справа, а я дуже добре грав зліва (матч ЛЧ Аталанта - Мідтьюлланн (1:1), 1 грудня 2020 року - прим. ). Я відповів відмовою.

Це сталося в середині гри прямо перед камерами. Зрозуміло, що він розлютився. Я вже знав, що в перерві він мене замінить. Так і сталося. Але в роздягальні він перевищив всі допустимі межі і спробував фізично напасти на мене.

Коли є фізична агресія, це вже неприпустимо. Тому я попросив про зустріч з президентом клубу Антоніо Перкассі і зізнався йому, що був неправий, оскільки капітан погано себе повів і показав поганий приклад команді. При цьому я сказав президенту, що мені б хотілося почути вибачення і від Гасперіні.

На наступний день було зібрання команди. Я вибачився перед тренером і одноклубниками за те, що трапилося, але ніяких вибачень від тренера я не отримав.

Через кілька днів я повідомив президенту, що не хочу грати в Аталанті з Гасперіні. Президент відповів, що не збирається відпускати мене. Почалося перетягування каната, я був відсторонений від складу. У підсумку я тренувався тільки з резервістами. Це було негарно, тому що вони відправили мене туди після всього, що я дав клубу за сім років. Вони надійшли недобре. У президента не вистачило сміливості попросити тренера просто вибачитися переді мною. Це був кінець всьому", - розповів Гомес.