Педріньйо: Шахтар вірив у свій футбол

Стиль гри Шахтаря допоміг здобути перемогу у першому матчі проти Монако.

Про це розповів бразильський хавбек гірників Педріньйо.

"Насправді жоден матч ніколи просто не дається. Монако – велика команда, в ній виступають кваліфіковані гравці, яким складно протистояти. Усвідомлювали, що буде нелегко, проте знали, що в нас у команді зібрано не менш кваліфікованих виконавців, і вірили у свій футбол. Наш стиль гри допоміг перемогти, щасливий, що в першому матчі взяли гору. Сподіваюсь, здобудемо результат і в другому поєдинку та пройдемо далі.

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Чудово знаємо, наскільки для клубу важливий цей турнір, наскільки важливо перемагати й проходити далі. Емоції переповнюють. Хочу подякувати Богові та родині за те, що вони мене підтримують. Дякую їм усім", - відзначив Педріньйо.