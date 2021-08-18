Ковач оцінив поразку від Шахтаря

У Монако залишились шанси пройти Шахтар у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер Монако Ніко Ковач.

"Провели непоганий матч за формою, однак мали проблеми перші 20 хвилин. Отримуючи м'яч, ми втрачали його занадто швидко і легко. Від цього не маєш упевненості в собі, яка потрібна на старті таких поєдинків. Після пропущеного гола протягом 70 хвилин, я вважаю, ми здійснили гарну роботу, домінували в грі, були фізично міцними й створили багато моментів, проте не завершили їх належним чином, щоб забити гол.

Ми знаємо, що потребуємо перемоги, аби бути в турнірі. Перші 20 хвилин ми повинні видалити, стерти, виправити проблеми з утратами м'яча, про які я сказав раніше. Продовжуємо вірити, адже 70 хвилин домінували в грі. Це шлях, яким нам слід прямувати в матчі-відповіді в Харкові.

Немає причин думати, що все втрачено. У нас гарний суперник, якого ми поважаємо, однак це була тільки перша половина протистояння, як я вже говорив на пресконференції перед грою. Можливо, ми проведемо загалом 180 хвилин, можливо, більше, якщо буде додатковий час. Зараз, звісно, хлопці розчаровані, це нормально. Але повторюся: немає причини здаватися або відходити від нашої мрії. Минулого сезону ми мали багато надскладних матчів, щоб зараз дістати таку нагоду, тому продовжуємо вірити", - відзначив Ковач.