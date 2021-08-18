 Петраков довикликав двох гравців у збірну України | Футбол | Champion.com.ua
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Петраков довикликав двох гравців у збірну України

Сьогодні 08:25 190 0
Олександр Петраков прокоментував заявку збірної України на маті відбору на ЧС--2022
Петраков довикликав двох гравців у збірну України
#Петраков, #УАФ

Джерело - Чемпіон.

Нападник Шахтаря Данило Сікан та захисник Славії Тарас Качараба поповнять список гравців, викликаних на вересневі матчі збірної України.

Про це повідомив в.о. головного тренера збірної Олександр Петраков.

"Чи будуть довикликані ще якісь гравці? В основній обоймі буде 26 гравців - Тарас Качараба з празької Славії і Данило Сікан з Шахтаря приєднаються до вже оголошених гравцям. До резервного списку я включив Сергія Булеца із Зорі", - розповів Петраков.

Нагадаємо, Петраков став головним тренером збірної України.

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