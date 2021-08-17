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УПЛ потрапила до ТОП-20 найкращих ліг світу

Сьогодні 19:25 500 0
Найкращим чемпіонатом виявилася АПЛ
УПЛ потрапила до ТОП-20 найкращих ліг світу
#АПЛ, #УПЛ

Джерело - isport.ua.

УПЛ посідає 17-е місце у рейтингу ліг усього світу за інтенсивністю гри в сезоні-2020/21.

Про це повідомляє аналітичний портал CIES.

Найкращим чемпіонатом за цим показником стала АПЛ, слідом за ним розташувався чемпіонат Польщі, а трійку найкращих замкнула Ла-Ліга.

Рейтинг складався на даних загальної дистанції футболіста в матчі до пересування по полю з максимальними зусиллями. Підсумковий результат перевели в відсотки.

Вашій увазі ТОП-10 ліг світу за інтенсивністю гри:

1. Чемпіонат Англії - 7,82%

2. Чемпіонат Польщі - 7,81%

3. Чемпіонат Іспанії - 7,75%

4. Чемпіонат Чехії - 7,61%

5. Чемпіонат Швейцарії - 7,6%

6. Чемпіонат Бельгії - 7,54%

7. Чемпіоншип - 7,52%

8. Чемпіонат Данії - 7,51%

9. Чемпіонат Італії - 7,5%

10. Сегунда - 7,47%

.....

17. Чемпіонат України - 7,25%

Нагадаємо, Динамо поступилося Інтеру у контрольному матчі.

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