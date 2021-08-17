УПЛ потрапила до ТОП-20 найкращих ліг світу

Джерело - isport.ua.
УПЛ посідає 17-е місце у рейтингу ліг усього світу за інтенсивністю гри в сезоні-2020/21.
Про це повідомляє аналітичний портал CIES.
Найкращим чемпіонатом за цим показником стала АПЛ, слідом за ним розташувався чемпіонат Польщі, а трійку найкращих замкнула Ла-Ліга.
Рейтинг складався на даних загальної дистанції футболіста в матчі до пересування по полю з максимальними зусиллями. Підсумковий результат перевели в відсотки.
Вашій увазі ТОП-10 ліг світу за інтенсивністю гри:
1. Чемпіонат Англії - 7,82%
2. Чемпіонат Польщі - 7,81%
3. Чемпіонат Іспанії - 7,75%
4. Чемпіонат Чехії - 7,61%
5. Чемпіонат Швейцарії - 7,6%
6. Чемпіонат Бельгії - 7,54%
7. Чемпіоншип - 7,52%
8. Чемпіонат Данії - 7,51%
9. Чемпіонат Італії - 7,5%
10. Сегунда - 7,47%
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17. Чемпіонат України - 7,25%
Нагадаємо, Динамо поступилося Інтеру у контрольному матчі.