УПЛ потрапила до ТОП-20 найкращих ліг світу

Найкращим чемпіонатом виявилася АПЛ

УПЛ посідає 17-е місце у рейтингу ліг усього світу за інтенсивністю гри в сезоні-2020/21.

Про це повідомляє аналітичний портал CIES.

Найкращим чемпіонатом за цим показником стала АПЛ, слідом за ним розташувався чемпіонат Польщі, а трійку найкращих замкнула Ла-Ліга.

Рейтинг складався на даних загальної дистанції футболіста в матчі до пересування по полю з максимальними зусиллями. Підсумковий результат перевели в відсотки.

Вашій увазі ТОП-10 ліг світу за інтенсивністю гри:

1. Чемпіонат Англії - 7,82%

2. Чемпіонат Польщі - 7,81%

3. Чемпіонат Іспанії - 7,75%

4. Чемпіонат Чехії - 7,61%

5. Чемпіонат Швейцарії - 7,6%

6. Чемпіонат Бельгії - 7,54%

7. Чемпіоншип - 7,52%

8. Чемпіонат Данії - 7,51%

9. Чемпіонат Італії - 7,5%

10. Сегунда - 7,47%

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17. Чемпіонат України - 7,25%

Нагадаємо, Динамо поступилося Інтеру у контрольному матчі.