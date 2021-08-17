Ювентус домовився про оренду Локателлі із зобов'язанням викупу

Джерело - Чемпіон.
Ювентус домовився з Сассуоло про оренду півзахисника Мануеля Локателлі із зобов'язанням викупу.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За перехід 23-річного італійця бьянконері заплатять 35 мільйонів євро. Після оренди Ювентус підпише з Локателлі контракт до 2026 року.
За Сассуоло вихованець Мілана виступав з 2018 року. У минулому сезоні Мануель забив чотири м'ячі і віддав три результативні передачі в 34 матчах.
Влітку Локателлі став чемпіоном Європи у складі збірної Італії, забивши два голи на турнірі.
Раніше, Ювентус готовий припинити співпрацю з Роналду.