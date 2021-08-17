Ювентус домовився про оренду Локателлі із зобов'язанням викупу

Мануель підпише контракт до 2026 року

Джерело - Чемпіон.

Ювентус домовився з Сассуоло про оренду півзахисника Мануеля Локателлі із зобов'язанням викупу.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За перехід 23-річного італійця бьянконері заплатять 35 мільйонів євро. Після оренди Ювентус підпише з Локателлі контракт до 2026 року.

За Сассуоло вихованець Мілана виступав з 2018 року. У минулому сезоні Мануель забив чотири м'ячі і віддав три результативні передачі в 34 матчах.

Влітку Локателлі став чемпіоном Європи у складі збірної Італії, забивши два голи на турнірі.

Раніше, Ювентус готовий припинити співпрацю з Роналду.