Захисник Шахтаря Додо не збирається покидати гірників, попри зацікавленість Баварії і Тоттенгема.

Про це розповів сам футболіст.

"Зацікавленість топ-клубів – джерело великої радості для мене. Я приїхав із Корітіби, і у мене не було хорошого старту в Шахтарі. Спершу мене віддали в оренду, а коли я повернувся, то показав на що здатен. Я вже три роки граю на високому рівні, проводжу багато матчів, забиваю м'ячі і віддаю результативні передачі.

Вважаю, що футбол, який я демонструю, і породив інтерес до моєї персони. Я дуже цим задоволений, але залишаю рішення щодо таких питань своєму агенту. До мене особисто нічого не доходило, і моя голова залишається спокійною. Я дуже щасливий тут, у Шахтарі. Це клуб, який відкрив мені двері в Європу, дозволив зіграти в Лізі чемпіонів, тому я буду служити йому з великою любов'ю, як на тренуваннях, так і в матчах", – розповів Додо.