Гравець Шахтаря зацікавив клуб АПЛ

Джерело - Чемпiон.

Бразильський захисник Шахтаря Додо потрапив у сферу інтересів лондонського Тоттенгема.

Про це повідомляє Globo Esporte.

За інформацією джерела, Тоттенгем вже запропонував Шахтарю за Додо 20 млн євро, але боси "гірників" відхилили таку пропозицію. Сторони продовжують перемовини, але донецький топ-клуб планує продати гравця за більш високу ціну.

У нинішньому сезоні 22-річний бразилець вже зіграв за "Шахтар" 5 матчів і віддав 1 результативну передачу. Додо виступає за "гірників" з 2018 року, його придбали за 2 млн євро.

Сайт Transfermarkt оцінює вартість Додо у 20 млн євро. Контракт бразильця із "Шахтарем" діє до літа 2022.