Булеца: Петраков - приголомшливий мотиватор

Український тренер Олександр Петраков гідний кандидат на пост наставника збірної України.

Про це розповів чемпіон світу U-20 Сергій Булеца, який орендований Зорею в Динамо.

"Виклик у збірну України? Для мене це був знаковий момент. Однак я хочу не просто бути викликаним, але і грати за неї. А значить, потрібно продовжувати працювати.

Петраков може очолити збірну України? Не забувайте також, що Олександр Васильович раніше пробився з нами і в півфінал юнацької першості Європи. Про нього можу сказати тільки хороше. Чудова людина, приголомшливий мотиватор, класний, досвідчений фахівець. Своїй справі віддається на всі сто. Якби його не було серед кандидатів на пост тренера збірної, я б здивувався", – відзначив Булеца.