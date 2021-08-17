Барселона хоче обміняти Коутінью на Обамеянга

Джерело - isport.ua.
Барселона планує позбутися бразильського півзахисника Філіппе Коутінью.
Про це повідомляє Sky Sports.
Барселона планує обміняти 29-річного футболіста на нападника Арсенала П'єра-Емеріка Обамеянга.
Відомий портал Transfermarkt оцінює габонського форварда в 25 мільйонів євро, а його контракт з Арсеналом розрахований до 2023 року.
Обамеянг виступає за Арсенал з 2018 року. У минулому сезоні він провів 39 матчів у всіх турнірах за лондонський клуб, в яких забив 15 голів і виконав чотири гольові передачі.
Відзначимо, що Обамеянг пропускає початок сезону в Англії через проблеми зі здоров'ям.
Раніше повідомлялося, що Арсенал готовий продати Обамеянга.