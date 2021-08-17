 Барселона хоче обміняти Коутінью на Обамеянга | Футбол | Champion.com.ua
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Барселона хоче обміняти Коутінью на Обамеянга

Сьогодні 11:13 286 0
Барселона може здійснити обмін з Арсеналом
Барселона хоче обміняти Коутінью на Обамеянга
Фото - gettyimages
#Арсенал, #Барселона

Джерело - isport.ua.

Барселона планує позбутися бразильського півзахисника Філіппе Коутінью.

Про це повідомляє Sky Sports.

Барселона планує обміняти 29-річного футболіста на нападника Арсенала П'єра-Емеріка Обамеянга.

Відомий портал Transfermarkt оцінює габонського форварда в 25 мільйонів євро, а його контракт з Арсеналом розрахований до 2023 року.

Обамеянг виступає за Арсенал з 2018 року. У минулому сезоні він провів 39 матчів у всіх турнірах за лондонський клуб, в яких забив 15 голів і виконав чотири гольові передачі.

Відзначимо, що Обамеянг пропускає початок сезону в Англії через проблеми зі здоров'ям.

Раніше повідомлялося, що Арсенал готовий продати Обамеянга.

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