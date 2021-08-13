Арсенал готовий продати Обамеянга

П'єр-Емерік Обамеянг може змінити клуб

Габонський форвард П'єр-Емерік Обамеянг може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє The Times.

Керівництво лондонського клубу може продати 32-річного форварда в міжсезоння.

"Каноніри" готові розглянути пропозицію по гравцю. У разі того, якщо воно фінансово влаштує їх, то клуб продасть габонців.

Обамеянг виступає за Арсенал з 2018 року. У минулому сезоні він провів 39 матчів у всіх турнірах за лондонський клуб, в яких забив 15 голів і виконав чотири гольові передачі.

Transfermarkt оцінює нападника в 25 мільйонів євро.

Раніше, Арсенал відмовився від трансферу Локателлі.