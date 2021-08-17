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Ковач: Шахтар - фаворит протистояння з Монако

Сьогодні 10:56 480 0
Ніко Ковач прокоментував матч проти Шахтаря
Ковач: Шахтар - фаворит протистояння з Монако
#Ковач, #Монако, #Шахтар

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Монако Ніко Ковач виділив сильні сторони Шахтаря перед матчем плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам хорватський спеціаліст.

"Шахтар - серйозний суперник. За 15 останніх років вони 13 разів грали в групі Ліги чемпіонів, в минулому сезоні двічі обіграв Реал. У Шахтаря багато талановитих бразильських гравців, новий італійський тренер. За ними приємно спостерігати.

Актуально: Монако - Шахтар: Де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Я очікую, що гра буде відрізнятися від тієї, яка була в минулий раз. Вони завжди прагнуть атакувати, створювати можливості, будувати свою гру. Це дозволяє нам грати в свій футбол, щоб теж створювати моменти.

Шахтар - фаворит, це очевидно, але ми хочемо спростувати передматчеві розклади. Ми хочемо досягти своєї головної мети: вийти в груповий етап Ліги чемпіонів", - розповів Ковач.

Раніше, Де Дзербі назвав заявку Шахтаря на матч проти Монако.

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