Ковач: Шахтар - фаворит протистояння з Монако

Головний тренер Монако Ніко Ковач виділив сильні сторони Шахтаря перед матчем плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам хорватський спеціаліст.

"Шахтар - серйозний суперник. За 15 останніх років вони 13 разів грали в групі Ліги чемпіонів, в минулому сезоні двічі обіграв Реал. У Шахтаря багато талановитих бразильських гравців, новий італійський тренер. За ними приємно спостерігати.

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Я очікую, що гра буде відрізнятися від тієї, яка була в минулий раз. Вони завжди прагнуть атакувати, створювати можливості, будувати свою гру. Це дозволяє нам грати в свій футбол, щоб теж створювати моменти.

Шахтар - фаворит, це очевидно, але ми хочемо спростувати передматчеві розклади. Ми хочемо досягти своєї головної мети: вийти в груповий етап Ліги чемпіонів", - розповів Ковач.