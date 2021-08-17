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Анчелотті хоче повернути Роналду у Реал

Сьогодні 10:12 612 0
Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду може повернутися у Реал
Анчелотті хоче повернути Роналду у Реал
Фото - gettyimages
#Реал, #Анчелотті, #Роналду

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті підтримує ідею повернення нападника Ювентуса Кріштіану Роналду на Сантьяго Бернабеу.

Про це повідомив журналіст Еду Агірре в ефірі El Chiringuito.

Італієць хотів би, щоб переговори з Крішом розпочалися якомога швидше, адже до закінчення вікна залишається 2 тижні. Більшість гравців Реала також не проти знову бачити Роналду у своїй роздягальні. Втім, настрій Флорентіно Переса зовсім інший. Президент Реала кілька разів підкреслював, що повернення зіркового форварда не входить у пріоритети клубу.

У минулому сезоні Роналду відіграв у 44 поєдинках у складі Ювентуса, записавши до свого активу 36 голів та 4 асисти. Чинний контракт нападника завершується наступного літа.

Раніше, Манчестер Сіті запропонували підписати Роналду.

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