Анчелотті хоче повернути Роналду у Реал

Джерело - football24.ua.
Головний тренер Реала Карло Анчелотті підтримує ідею повернення нападника Ювентуса Кріштіану Роналду на Сантьяго Бернабеу.
Про це повідомив журналіст Еду Агірре в ефірі El Chiringuito.
Італієць хотів би, щоб переговори з Крішом розпочалися якомога швидше, адже до закінчення вікна залишається 2 тижні. Більшість гравців Реала також не проти знову бачити Роналду у своїй роздягальні. Втім, настрій Флорентіно Переса зовсім інший. Президент Реала кілька разів підкреслював, що повернення зіркового форварда не входить у пріоритети клубу.
У минулому сезоні Роналду відіграв у 44 поєдинках у складі Ювентуса, записавши до свого активу 36 голів та 4 асисти. Чинний контракт нападника завершується наступного літа.