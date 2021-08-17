Манчестер Сіті запропонували підписати Роналду

Кріштіану Роналду може змінити клуб

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду незабаром може покинути туринський клуб.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Агент португальця Жержі Мендеш запропонував послуги свого клієнта Манчестер Сіті.

Стверджується, що "стара сеньйора" готова розлучитися з нападаючим за 30 млн євро. Така низька сума обумовлена ​​тим фактом, що у Роналду через рік закінчується контракт, і тоді він зовсім піде безкоштовно. Продаж футболіста дозволить клубу уникнути збитків.

Нагадаємо, Роналду став гравцем Ювентуса в 2018 року.

Раніше повідомлялося, що Ювентус готовий припинити співпрацю з Роналду.