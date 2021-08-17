 Манчестер Сіті запропонували підписати Роналду | Футбол | Champion.com.ua
Помер дворазовий олімпійський чемпіон
Вчора 16:14 15392
Гутцайт: Навіть не уявляєте, які умови пропонували Харлан
Вчора 21:10 1463
УПЛ. Чорноморець на виїзді переграв Маріуполь у 4 турі
Вчора 20:54 695
Горуна: Отримував погрози від незнайомих людей
Вчора 20:39 852
Атлас оцінив шанси Усика в бою з Джошуа
Вчора 19:54 1549
Оголошено розширений список гравців збірної України на вересневі матчі
Вчора 18:54 1939
Красюк: Усик має перевагу в швидкості перед Джошуа
Вчора 16:55 1334
Особливості українського футболу: аналіз агентського ринку
Вчора 11:47 3700 1
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Вчора 11:39 11666
Де Дзербі назвав заявку Шахтаря на матч проти Монако
Вчора 10:41 4058
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Здохни нарешті, падлюка. Горуна розповів, що йому писали після захисту Магучіх
Здохни нарешті, падлюка. Горуна розповів, що йому писали після захисту Магучіх Valeriy Ruchka
Вчора 20:09 7812 3
Український боксер потужно нокаутував італійця у першому раунді
Український боксер потужно нокаутував італійця у першому раунді Valeriy Ruchka
Вчора 18:28 1064
Українські боксери обмінялися образами в прямому ефірі
Українські боксери обмінялися образами в прямому ефірі Valeriy Ruchka
Вчора 17:27 3424
Чоловік Світоліної вразив глядачів на турнірі в Торонто і влаштував скандал
Чоловік Світоліної вразив глядачів на турнірі в Торонто і влаштував скандал Valeriy Ruchka
Вчора 15:06 4237 1
У Росії футбольний коментатор вилаявся матом у прямому ефірі
У Росії футбольний коментатор вилаявся матом у прямому ефірі Valeriy Ruchka
Вчора 13:07 1697
Прямі трансляції
Навколо спорту

Манчестер Сіті запропонували підписати Роналду

Сьогодні 09:12 511 0
Кріштіану Роналду може змінити клуб
Манчестер Сіті запропонували підписати Роналду
Фото - gettyimages
#Роналду, #Ювентус

Джерело - isport.ua.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду незабаром може покинути туринський клуб.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Агент португальця Жержі Мендеш запропонував послуги свого клієнта Манчестер Сіті.

Стверджується, що "стара сеньйора" готова розлучитися з нападаючим за 30 млн євро. Така низька сума обумовлена ​​тим фактом, що у Роналду через рік закінчується контракт, і тоді він зовсім піде безкоштовно. Продаж футболіста дозволить клубу уникнути збитків.

Нагадаємо, Роналду став гравцем Ювентуса в 2018 року.

Раніше повідомлялося, що Ювентус готовий припинити співпрацю з Роналду.

Коментарі ()