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Де Дзербі: Монако є дуже сильною командою

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Головний тренер донецької команди - про майбутню зустріч з Монако
Де Дзербі: Монако є дуже сильною командою
#Шахтар, #Монако, #Де Дзербі

Джерело - sport.ua.

У матчі кваліфікації Ліги чемпіонів з Монако гравці Шахтаря повинні зіграти дуже акуратно.

Про це заявив наставник гірників Роберто Де Дзербі.

"Стандарти - дуже небезпечні ситуації, які ми розглядали. Але ми повинні грати дуже акуратно, тому що Монако є дуже сильною командою. Але ми теж не ликом шиті. Будемо грати уважно, кваліфікація дуже складна.

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Завтра складний матч, завтра немає фаворита. Буде складно для всіх, на поле вийдуть дві найсильніші команди. У нас є наша філософія гри. Ми будемо грати два складних матчі, зробимо все, щоб подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів. Подивимося, що з цього вийде", - зазначив Де Дзербі.

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