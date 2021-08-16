 Супряга сьогодні стане гравцем Сампдорії | Футбол | Champion.com.ua
Тренер для збірної України. Ребров, Маркевич чи Петраков – кого обрати?
Сьогодні 08:52 2738 5
Оголошено розширений список гравців збірної України на вересневі матчі
Сьогодні 18:54 434
Красюк: Усик має перевагу в швидкості перед Джошуа
Сьогодні 16:55 770
Помер дворазовий олімпійський чемпіон
Сьогодні 16:14 3484
Особливості українського футболу: аналіз агентського ринку
Сьогодні 11:47 3456
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Сьогодні 11:39 11405
Де Дзербі назвав заявку Шахтаря на матч проти Монако
Сьогодні 10:41 3458
Денисов: В УАФ є два кандидати на пост наставника збірної України
Сьогодні 10:13 4743
Суркіс заінтригував трансферами Динамо
Сьогодні 08:27 3853
УПЛ. Львів - Олександрія 1:1. Огляд матчу
Вчора 22:12 541
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Український боксер потужно нокаутував італійця у першому раунді
Український боксер потужно нокаутував італійця у першому раунді Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:28 493
Українські боксери обмінялися образами в прямому ефірі
Українські боксери обмінялися образами в прямому ефірі Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:27 1165
Чоловік Світоліної вразив глядачів на турнірі в Торонто і влаштував скандал
Чоловік Світоліної вразив глядачів на турнірі в Торонто і влаштував скандал Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:06 2410
У Росії футбольний коментатор вилаявся матом у прямому ефірі
У Росії футбольний коментатор вилаявся матом у прямому ефірі Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:07 1236
Під час матчу чемпіонату Франції гравець Бордо знепритомнів на полі
Під час матчу чемпіонату Франції гравець Бордо знепритомнів на полі Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:47 502
Прямі трансляції
Навколо спорту

Супряга сьогодні стане гравцем Сампдорії

Сьогодні 17:26 884 0
Угода вже укладена, очікується лише офіційне оголошення від сторін
Супряга сьогодні стане гравцем Сампдорії
#Супряга, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Форвард Динамо Владислав Супряга продовжить кар'єру в італійській Серії А, де його новим клубом стане Сампдорія.

Про це повідомляє Sky Sport.

Угода між клубами вже укладена, а офіційне підтвердження від сторін може бути сьогодні.

Сампдорія бере Супрягу в оренду на один рік, за що заплатить 1 мільйон євро. Також в договорі прописана опція на викуп контракту форварда для італійського клубу, яка дорівнює 7,5 мільйонам євро.

Відзначається, що напередодні Супряга не грав у товариському матчі проти Інтера, тому як київський клуб не хотів ризикувати здоров'ям футболіста в аспекті майбутнього трансферу.

Коментарі ()