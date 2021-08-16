Угода вже укладена, очікується лише офіційне оголошення від сторін

Форвард Динамо Владислав Супряга продовжить кар'єру в італійській Серії А, де його новим клубом стане Сампдорія.

Про це повідомляє Sky Sport.

Угода між клубами вже укладена, а офіційне підтвердження від сторін може бути сьогодні.

Сампдорія бере Супрягу в оренду на один рік, за що заплатить 1 мільйон євро. Також в договорі прописана опція на викуп контракту форварда для італійського клубу, яка дорівнює 7,5 мільйонам євро.

Відзначається, що напередодні Супряга не грав у товариському матчі проти Інтера, тому як київський клуб не хотів ризикувати здоров'ям футболіста в аспекті майбутнього трансферу.