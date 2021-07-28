Погба відмовився продовжувати контракт з Манчестер Юнайтед

Погба не визначився щодо свого майбутнього

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба досі не визначився щодо свого майбутнього.

Про це повідомляє Get French Football News.

Погба згорнув переговори з Манчестер Юнайтед з приводу нової угоди,

Наразі є два варіанти розвитку ситуації: або манкуніанці покращать умови контракту, або "відкриють двері" для переговорів Погба з ПСЖ.

У минулому сезоні Поль провів за Манчестер Юнайтед 42 матчі в усіх турнірах, записавши до свого активу 6 голів та 9 асистів.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий відпустити Погба.