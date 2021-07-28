Погба відмовився продовжувати контракт з Манчестер Юнайтед

Джерело - football24.ua.
Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба досі не визначився щодо свого майбутнього.
Про це повідомляє Get French Football News.
Погба згорнув переговори з Манчестер Юнайтед з приводу нової угоди,
Наразі є два варіанти розвитку ситуації: або манкуніанці покращать умови контракту, або "відкриють двері" для переговорів Погба з ПСЖ.
У минулому сезоні Поль провів за Манчестер Юнайтед 42 матчі в усіх турнірах, записавши до свого активу 6 голів та 9 асистів.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий відпустити Погба.