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Динамо демонструє неповагу до УПЛ - експерт

Сьогодні 15:41 897 0
Михайло Метревелі прокоментував товариський матч Динамо з Інтером
Динамо демонструє неповагу до УПЛ - експерт
#Динамо

Джерело - footballua.tv.

Динамо своєю цілеспрямованою підготовкою до Ліги чемпіонів демонструє неповагу до чемпіонату України.

Про це розповів експерт ТК Футбол Михайло Метревелі

"Наш чемпіонат стає якимось імпровізованим. Ті захотіли – полетіли в Італію грати в футбол. Динамо приїде грати на матч-відкриття стадіону Інгульця. Питання в тому, чи побудують стадіон? Минай в минулому сезоні два рази домовився грати з Динамо в Києві. Має бути повага до чемпіонату. Найцікавіше, що ніхто нічого не порушив. В регламенті написано, що за угодою сторін можна матч перенести

Всі говорять, що ми не обговорюємо Динамо. Ми Динамо не бачимо, тому що ігри в паралельному показі. Динамо не бачить, що в УПЛ можна якісно готується до матчів Ліги чемпіонів. Таким чином, клуб демонструє неповагу до ліги, до суперників", – вважає Метревелі.

Нагадаємо, Динамо поступилося Інтеру у контрольному матчі.

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