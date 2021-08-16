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Білоруський клуб орендував захисника Динамо

Сьогодні 12:44 901 0
Гравець залишиться у Білорусі
Білоруський клуб орендував захисника Динамо
#Динамо, #Ауссі

Джерело - football24.ua.

Захисник Динамо Алан Ауссі продовжить виступати за Торпедо-БелАЗ.

Про це повідомляє пресслужба білоруського клубу.

Ауссі залишиться у команді до кінця нинішнього сезону.

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Центрбек перебрався у білоруський клуб минулої осені на правах оренди із київського Динамо. Нова угода укладена на аналогічних умовах.

Нагадаємо, 20-річний центральний захисник перебрався у Динамо із академії Шахтаря, але за першу команду киян ще не грав. У складі Торпедо Ауссі провів 25 поєдинків, записавши у свій актив гол та результативну передачу.

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