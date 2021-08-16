Білоруський клуб орендував захисника Динамо

Джерело - football24.ua.
Захисник Динамо Алан Ауссі продовжить виступати за Торпедо-БелАЗ.
Про це повідомляє пресслужба білоруського клубу.
Ауссі залишиться у команді до кінця нинішнього сезону.
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Центрбек перебрався у білоруський клуб минулої осені на правах оренди із київського Динамо. Нова угода укладена на аналогічних умовах.
Нагадаємо, 20-річний центральний захисник перебрався у Динамо із академії Шахтаря, але за першу команду киян ще не грав. У складі Торпедо Ауссі провів 25 поєдинків, записавши у свій актив гол та результативну передачу.