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Монако - Шахтар: Де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 09:55 1133 0
Матч відбудеться у вівторок, 17 серпня.
Монако - Шахтар: Де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів
#Монако, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Монако прийме Шахтар у плей-оф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2021/22.

Матч відбудеться у вівторок, 17 серпня. Початок о 22:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.

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