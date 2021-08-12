Роналду слідом за Мессі може перейти до ПСЖ

Джерело - isport.ua.
Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду може перейти до ПСЖ влітку 2022 року.
Про це повідомляє AS.
Президент парижан Нассер Аль-Хелаїфі давно мріє зібрати в одній команді Неймара, Роналду і Ліонеля Мессі і цього літа став на крок ближче до мрії. Крім аргентинця ПСЖ також в статусі вільного агента підписав Серхіо Рамоса.
36-річний португалець, з яким Ювентус не хоче продовжувати контракт, може замінити в складі парижан Кіліана Мбаппе, який, ймовірно, після закінчення контракту покине ПСЖ.
Передбачається, що Роналду буде запропонований контракт на два роки з ПСЖ.
Раніше, Мессі хоче дебютувати за ПСЖ у найближчому матчі.