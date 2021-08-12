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Роналду слідом за Мессі може перейти до ПСЖ

Сьогодні 14:09 870 0
Португалець наступного літа приєднається до парижанам в статусі вільного агента
Роналду слідом за Мессі може перейти до ПСЖ
#Роналду, #ПСЖ

Джерело - isport.ua.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду може перейти до ПСЖ влітку 2022 року.

Про це повідомляє AS.

Президент парижан Нассер Аль-Хелаїфі давно мріє зібрати в одній команді Неймара, Роналду і Ліонеля Мессі і цього літа став на крок ближче до мрії. Крім аргентинця ПСЖ також в статусі вільного агента підписав Серхіо Рамоса.

36-річний португалець, з яким  Ювентус не хоче продовжувати контракт, може замінити в складі парижан Кіліана Мбаппе, який, ймовірно, після закінчення контракту покине ПСЖ.

Передбачається, що Роналду буде запропонований контракт на два роки з ПСЖ.

Раніше, Мессі хоче дебютувати за ПСЖ у найближчому матчі.

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